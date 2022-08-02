Сидней, Австралия, , 10:08 — REGNUM Резервный банк Австралии повысил процентные ставки до 1,85% после того, как инфляция в стране достигла самого высокого уровня с начала 1990-х годов, сообщает Financial Times.

Сидней, Австралия Phil Whitehouse

Для РБА, который дольше других центральных банков не поднимал низких ставок, введенных во время пандемии, это уже четвертое повышение подряд.

Глава РБА Филип Лоу сказал, что возвращение инфляции в целевой диапазон 2-3% остается «приоритетной задачей». По данным австралийского бюро статистики, в июле инфляция достигла 6,1% из-за роста цен на топливо, жилье и овощи.

Лоу заявил, что последовательное повышение ставок происходит в рамках нормализации денежно-кредитной политики.

«Повышение процентных ставок в последние месяцы было необходимо для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню и создать более устойчивый баланс спроса и предложения в австралийской экономике. Правление планирует дальнейшие шаги в процессе нормализации денежно-кредитных условий в ближайшие месяцы», но будет действовать в зависимости от обстоятельств, сказал он.

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