Донецк, 2 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Донецке при обстреле города со стороны украинских войск ранен мирный житель. Об этом 2 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По его словам, при обстреле Петровского района города пострадал мужчина 1965 года рождения, находившийся на улице Косарева. Он получил множественные ранения лица, грудной клетки и правого плеча.

Пострадавшего доставили в больницу №14, ему оказывают помощь.