Бухарест, , 10:05 — REGNUM Министерство спорта Румынии объявило о занесении в реестр официальных видов спорта так называемое «бар-упражнение» — вид занятий на вертикальной перекладине, более известный как акробатика на пилоне. Об этом 2 августа сообщает бухарестская газета Ziare со ссылкой на заявление ведомства.

Пабло Пикассо. Акробат Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Бар-упражнение» сочетает в себе художественную гимнастику и элементы высшей акробатики, которые требуют большой спортивной подготовки и самоотдачи, — отмечено в заявлении ведомства. — Указанные вариации, бесспорно, являются частью определенных состязаний».

При этом румынский спорткомитет пока не дал ответа на вопрос, будет ли акробатика на пилоне номинироваться на олимпийскую программу.