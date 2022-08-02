Донецк, 2 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 2 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09:12 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; 09:15 — н. п. Авдеевка — н. п. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 августа вооружённые украинские формирования снова обстреляли ракетами Кировский район Донецка, рассыпав по нему запрещенные противопехотные мины «Лепесток».

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