ВСУ обстреляли из Авдеевки Макеевку, Ясиноватую и Донецк
Донецк, 2 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Украинские силовики обстреляли из артиллерии Макеевку, Донецк, Ясиноватую и Минеральное. Об этом сообщает 2 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Все обстрелы произведены с позиций в Авдеевке.
В 09:30 по Червоногвардейскому району Макеевки выпущено пять снарядов калибра 155 мм. В 09:31 по Киевскому району Донецка — три снаряда калибра 152 мм.
По Ясиноватой в 09:30 выпущено три снаряда калибра 152 мм. По посёлку Минеральное в 09:33 — три снаряда калибра 152 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин рассказал об операции по вытеснению украинских силовиков из города Авдеевка, откуда обстреливаются Донецк, Горловка и Макеевка. »Происходит прорыв линии обороны противника», отметил он.
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