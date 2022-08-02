Донецк, 2 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Украинские силовики обстреляли из артиллерии Макеевку, Донецк, Ясиноватую и Минеральное. Об этом сообщает 2 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

Все обстрелы произведены с позиций в Авдеевке.

В 09:30 по Червоногвардейскому району Макеевки выпущено пять снарядов калибра 155 мм. В 09:31 по Киевскому району Донецка — три снаряда калибра 152 мм.

По Ясиноватой в 09:30 выпущено три снаряда калибра 152 мм. По посёлку Минеральное в 09:33 — три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин рассказал об операции по вытеснению украинских силовиков из города Авдеевка, откуда обстреливаются Донецк, Горловка и Макеевка. »Происходит прорыв линии обороны противника», отметил он.

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