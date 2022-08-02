Нью-Йорк, США, , 09:56 — REGNUM Волнения на мировых рынках в связи с усилением напряженности между США и Китаем отразились и на криптовалютах, вследствие чего биткоин дешевеет уже третий день, сообщает Bloomberg.

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2 августа крупнейший цифровой токен упал на 1,6% до $22 769 и по состоянию на 8:57 по московскому времени торговался на уровне $22 860. Эфириум подешевел на 3,7%, в минус ушли и более мелкие криптовалюты от Polkadot до Cardano.

Риск эскалации заставил инвесторов сбросить свои активы.

До последних колебаний биткоин в прошедшие выходные достиг отметки в $25 000, завершив свой лучший месячный рост с октября 2021 года.

Судя по ставкам на опционных рынках, спекулянты рассматривают $25 000 как потолок для биткоина и $20 000 как дно.

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