Донецк, 2 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования снова обстреляли ракетами Кировский район Донецка, рассыпав по нему запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом 2 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Reedhawk Противопехотная мина

«Украинские боевики нанесли ракетный удар по Кировскому району города, рассыпав запрещенные противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» нажимного действия», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что местными жителями было обнаружено большое количество указанных мин, сброшенных в результате обстрела Донецка со стороны украинских нацистов из реактивных систем залпового огня.

При этом отмечается, что мины «Лепесток» были найдена на улицах Любарского, Патриса Лумумбы, Делегатской и им. Терешковой.

«Будьте внимательны и осторожны! Не вздумайте прикасаться к подобного рода взрывоопасным предметам, берегите свои жизни и здоровье», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 355 боеприпасов.