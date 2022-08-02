Донецк, 2 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 355 боеприпасов, сообщает 2 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)… (Выпущено) 355 единиц различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб один мирный житель, ранения получили четыре человека.