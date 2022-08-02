Донецк, 2 августа, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Молодежное в Донецкой Народной Республике, сообщили 2 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:45 (совпадает с мск) — н. п. Новомихайловка — н. п. Молодежное: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 августа вооружённые украинские формирования совершили обстрел нескольких населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

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