Донецк, 2 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 8:58 с позиций в Первомайском обстреляли Куйбышевский район донецкой столицы. По городу выпустили три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования совершили обстрел Донецка, Александровки и Ясиноватой.