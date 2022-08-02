Бухарест, , 09:10 — REGNUM По меньшей мере 50 человек были эвакуированы из детского оздоровительного лагеря в уезде Вылча на юго-западе Румынии из-за сильного пожара, возникшего в центральном корпусе указанной структуры. Об этом 2 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Пожар Niklas Freidwall

Согласно официальной информации, инцидент произошел по причине короткого замыкания электропроводки.

В местную больницу доставили 20 человек, из них — 19 детей. Проводится расследование обстоятельств происшествия.