Бухарест, 2 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. По меньшей мере 50 человек были эвакуированы из детского оздоровительного лагеря в уезде Вылча на юго-западе Румынии из-за сильного пожара, возникшего в центральном корпусе указанной структуры. Об этом 2 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Niklas Freidwall Пожар

Согласно официальной информации, инцидент произошел по причине короткого замыкания электропроводки.

В местную больницу доставили 20 человек, из них — 19 детей. Проводится расследование обстоятельств происшествия.