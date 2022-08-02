Луганск, 2 августа, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

«Со стороны Вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: (1 августа) 22:05 (совпадает с мск) по населённому пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли город Первомайск в Донецкой Народной Республике из американских РСЗО HIMARS.

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