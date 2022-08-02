Донецк, 2 августа, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Украинские нацисты снова произвели артиллерийский обстрел Кировского района Донецка. Об этом 2 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

Уточняется, что новый обстрел Кировского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:13 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории ДНР за последние сутки при обстрелах со стороны украинских войск погиб один мирный житель.