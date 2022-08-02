Донецк, 2 августа, 2022, 08:19 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики за последние сутки при обстрелах со стороны украинских войск погиб один мирный житель. Об этом 2 августа сообщили в штабе территориальной обороны.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

В штабе опубликовали статистику по потерям среди мирного населения за последние сутки — с 8:00 1 августа до 8:00 2 августа. За этот период в результате обстрелов на территории ДНР погиб один мирный житель, ещё четыре человека получили ранения.

Отмечается, что один из раненых подорвался на мине ПФМ-1, известной под названием «Лепесток».