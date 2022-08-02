Пекин, , 08:10 — REGNUM Сельскохозяйственный банк Китая, один из крупнейших коммерческих кредиторов страны, усилил финансовую поддержку развивающихся отраслей, имеющих стратегическое значение, на фоне усилий по наращиванию реального сектора экономики страны, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным банка, к концу июня объем непогашенных кредитов развивающимся секторам превысил 1,1 трлн юаней ($163,12 млрд), что почти на 30% больше, чем с начала года. Он увеличил финансовую поддержку ключевых секторов, таких как информационные технологии нового поколения, новые материалы, новая энергетика, производство оборудования, а также медицинские приборы и лекарства.

С начала года он эффективно усилил кредитную поддержку и средне- и долгосрочное кредитование ключевых предприятий и проектов. По данным банка, к концу июня объем кредитования банком сектора информационных технологий нового поколения увеличился более чем на 90 млрд юаней с начала 2022 года, при этом рост составил более 50%.