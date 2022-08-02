Луганск, 2 августа, 2022, 08:01 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования два раза подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 8 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации.

Defense. gov HIMARS

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ЛНР было выпущено со стороны ВСУ в общей сложности 15 ракет из американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Кроме того, указывается, что были обстреляны города Первомайск и Стаханов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу Кировский район Донецка.