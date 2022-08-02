Шанхай, Китай, , 07:57 — REGNUM Остаток по кредитам в регионе дельты реки Янцзы в Китае на конец июня составил 54,61 трлн юаней (около $8,1 трлн), увеличившись на 14,3% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Река Янцзы

Баланс кредитов в китайских юанях достиг 53,26 трлн юаней в конце июня, увеличившись на 14,4% в годовом исчислении, а новые кредиты в юанях составили 4,42 трлн юаней в первом полугодии, по данным Шанхайского головного офиса Народного банка Китая.

Остаток по кредитам в иностранной валюте на конец июня достиг $200,2 млрд, увеличившись на 6% в годовом исчислении. Остаток депозитов в регионе на конец июня составил 66,48 трлн юаней, увеличившись на 11,8% в годовом исчислении. Шанхай и провинции Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой находятся в пределах региона дельты реки Янцзы.