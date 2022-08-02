Пекин, , 07:52 — REGNUM По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, крупнейшие алкогольные предприятия страны отчитались о неоднозначных показателях объема производства в первой половине этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Нет застолья без водки Цитата из т/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР

По данным министерства, объем производства китайского байцзю, разновидности дистиллированного спирта, за отчетный период вырос на 0,4% в годовом исчислении до 3,75 млн килолитров, в то время как объем производства пивоваренных заводов снизился на 2% до 18,44 млн килолитров.

Объем производства основных производителей вина за тот же период снизился на 29,2% в годовом исчислении до 97 000 килолитров. Крупнейшими производителями алкоголя являются компании с годовым операционным доходом не менее 20 млн юаней (около $2,97 млн).