Петропавловск-Камчатский, 2 августа, 2022, 07:52 — ИА Регнум. На выплату компенсаций участникам специальной операции в защиту Донбасса на Камчатке потратили уже более 100 млн рублей. Об этом в эфире программы «В центре внимания» рассказал руководитель администрации края Сергей Меркулов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Денежные средства выдали участникам спецоперации, получившим ранения. Также власти региона выплачивают по 100 тыс. рублей подъёмных тем, кто заключил контракт с Вооруженными силами РФ и компенсируют перелёт в край тем, кто готов приехать в регион для заключения контракта с воинскими образованиями Камчатки.

«В целом объём обязательств, которые регион выплатил указанным лицам, составляет порядка 100 миллионов рублей. Это в свою очередь говорит о системном, серьёзном подходе в поддержке Вооружённых сил РФ», — сказал Меркулов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов посетил военный госпиталь, в котором проходят реабилитацию участники специальной военной операции в защиту Донбасса.