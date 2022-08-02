Петропавловск-Камчатский, 2 августа, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов посетил военный госпиталь, в котором проходят реабилитацию участники специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

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Глава региона поблагодарил военнослужащих за службу и заверил, что им и их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

«Вы непосредственно принимали участие в мероприятиях по защите интересов наших жителей, жителей Донецкой и Луганской народных республик. Выражаю вам искреннюю благодарность, и хочу пожелать скорейшего выздоровления. Мы на Камчатке, помимо уже принятых решений по поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, исходим из того, что каждая ситуация уникальна, поэтому всегда будем стараться помогать в персональном ключе», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Днепропетровской области украинские боевики готовят провокацию с подрывом железнодорожного и автомобильного мостов через реку Волчья, заявил вечером 1 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.