Тегеран, , 08:11 — REGNUM 1 августа глава ядерного ведомства Ирана заявил, что у страны есть техническая возможность создать атомную бомбу, однако на повестке дня нет такого намерения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В интервью иранскому изданию Fars News глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что Иран поддерживает конструктивное взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), при этом ядерные мощности Ирана полностью основаны на ДНЯО и соглашениях о гарантиях.

«Философия ядерной сделки 2015 года, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий или просто СВПД, заключалась в том, чтобы Иран ответил на все вопросы, поставленные перед страной», — сообщил Эслами, отметив, что именно поэтому СВПД был согласован таким образом, чтобы он ограничивал ядерный потенциал Ирана.

Далее он подчеркнул, что если американская сторона полна решимости присоединиться к СВПД, Вашингтон не должен выдвигать напрасные обвинения в отношении Ирана.