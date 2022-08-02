Тегеран, , 09:09 — REGNUM 1 августа специальный представитель президента Ирана по Афганистану заявил, что две страны сформировали совместный комитет, целью которого является предотвращение пограничных конфликтов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

В своем сообщении в твиттере Хасан Каземи Коми сослался на встречу, состоявшуюся между посланником Ирана и министром обороны Афганистана, заявив, что афганское министерство обороны поставило на повестку дня предотвращение конфликтов на границах.

Ранее заместитель министра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности Сейед Маджид Мир-Ахмади заявил, что бдительность и хорошее управление силами положат конец спорам, однако представители движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны быть проинформированы о географии своего государства.

Напомним, что ранее группа афганских пограничников в районе Захак между пограничными постами № 56 и 57, игнорируя границы своей страны, начала провокационные действия в отношении Исламской Республики Иран.