Москва, , 06:43 — REGNUM Во вторник, 2 августа, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +26… +28 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Москва-река. Жара в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В ночь на 3 августа в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +14… +16 °C.

Ветер юго-восточный 5−10 м/с, ночью — переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +24… +29 °C днём. Ночью — +11… +16 °C.

В среду, 3 августа, днём в столице ожидается +27… +29 °C, по области +25… +30 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +12… +17 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, жаркая погода вернётся в Москву во второй половине текущей недели, когда местами столбики термометров могут подняться до +33 ºC.

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