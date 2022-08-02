Варшава, 2 августа, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Шок после звонка в 2021 году экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину из-за газопровода «Северный поток — 2» испытал глава Польши Анджей Дуда. Такое признание сделал польский лидер 1 августа в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Дуда уточнил, что речь идёт о совместном заявлении Вашингтона и Берлина, опубликованного в июле 2021 года, в котором для реализации проекта необходимо обеспечение поставок газа из России через территорию Украины после 2024 года. После этого, вечером того же дня, канцлер Германии Меркель позвонила президенту России Путину.

«Я был шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе», — пояснил Дуда.

Польский политик также указал, что проекты «Северный поток» — это его «главный упрёк» в адрес Германии. По мнению Дуды, отношения между Варшавой и Берлином находятся в самом худшем состоянии с 1990 года.