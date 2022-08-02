Токио, 2 августа, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Пассажирский авиалайнер Boeing 777 японской авиакомпании Japan Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Токио, сообщает агентство Kyodo.

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По его данным, самолет направлялся из Токио в Наху, однако вскоре после взлета экстренно приземлился в аэропорту вылета. По предварительной версии, причиной вынужденной посадки стала неисправность одного из двигателей. Других подробностей произошедшего не приводится. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа самолет, выполнявший рейс из Тель-Авива в Баку, экстренно приземлился в Москве. Причиной вынужденной посадки стало недомогание одного из пассажиров. Позднее выяснилось, что один из пассажиров скончался от сердечного приступа.