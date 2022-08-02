Нью-Йорк, США, , 05:59 — REGNUM Ввести бесполётную зону над украинскими атомными электростанциями, в том числе за счёт систем противовоздушной обороны, призвал замглавы МИД Украины Николай Точицкий. Такое заявление он сделал в ходе выступления 1 августа на Обзорной конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН.

Запорожская АЭС Ralf1969

Точицкий указал на необходимость уверенных совместных действий для предотвращения ядерной катастрофы в глобальном масштабе.

«Мы просим закрыть небо над атомными электростанциями Украины, предоставить системы ПВО», — сказал украинский представитель МИД.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон хочет видеть присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

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