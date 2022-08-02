Рига, 2 августа, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов был задержан службой государственной безопасности Латвии (СГБ) по подозрению в действиях «в интересах России». Об этом 1 августа сообщает агентство LETA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Уточняется, что задержание экс-депутата произошло 30 июля, а 1 августа суд санкционировал арест Панкратова. Уголовное дело начато по статьям о «преступлениях против мира и публичном прославлении и оправдании военных преступлений», а также по статье о нарушении международных санкций, установленных Евросоюзом.

Как утверждают сотрудники СГБ, экс-депутат Рижской думы якобы публично поддерживал спецоперацию России на Украине и распространял ложную информацию о Латвии и её союзниках. Кроме того, спецслужбы уверяют, что Панкратов сотрудничал с лицом, вошедшим в санкционный список Евросоюза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Латвии призвали ЕС запретить выдачу российским гражданам туристических виз.