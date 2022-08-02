Ереван, 2 августа, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Страны Запада путём обострения обстановки вокруг Нагорного Карабаха хотят открыть против России полноценный «второй фронт». Об этом 1 августа заявил ИА REGNUM лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Микаэл Бадалян

«Судя по всему, формальной причиной обострения в Нагорном Карабахе является контроль над Лачинским коридором. Азербайджан построил свою часть альтернативной дороги, армянская же сторона даже не начинала строительство. Так как Азербайджан формально выполнил свои обязательства, они требуют передать Лачинский коридор под их контроль. Российские миротворцы будут стоять на том, что это невозможно, так как в этом случае Арцах полностью остаётся отрезанным от Армении и попадает в полную блокаду. Азербайджан же, думаю, настаивает на передаче контроля и даже готов забрать контроль силой, именно этим можно объяснить то, что Вооружённые силы Азербайджана стягивают силы к Бердзору (Лачину). Силовой захват Лачинского коридора вызовет столкновения с российским миротворческим контингентом, что по факту означает прямое столкновение с Россией. Готов ли на это Азербайджан? Уверен, что решение принимается не в Азербайджане, а там, где решение принимается, готовы на всё и будут биться до последнего азербайджанца. Однако я предположу, что реальные причины куда серьёзнее. В том случае, если начнётся полноценный конфликт, его реальной целью для Азербайджана станет прорубить так называемый «Зангезурский коридор», Запад же откроет полноценный второй фронт для России. Вот это полностью меняет характер и масштаб предстоящих событий, тут уже, помимо самой Армении, в конфликт окажутся вмешаны не только Россия и ОДКБ, но и Иран, который ранее заявил о недопустимости изменения армянских границ. Что же касается правительства Армении, оно продолжает предавать национальные интересы и действовать в интересах врага, а это делает конфликт ещё более вероятным. Западу нужен большой конфликт, в котором будет задействована Россия, и в данном случае он гораздо реальнее и шансов на успех в нём больше, чем в конфликте с тем же Китаем. Конфликт в Косово, при всей любви к сербам, настолько не затрагивает национальные интересы России. Ближайшие дни станут определяющими, но надо быть готовым к любому развитию событий».