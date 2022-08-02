Кабул, , 01:07 — REGNUM Контртеррористическую операцию, в ходе которой удалось ликвидировать главу группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели США в Афганистане. Об этом 1 августа сообщает издание Politico.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. Подробности операции не приводятся, но факт её проведения подтвердил высокопоставленный представитель Белого дома.

Уточняется, что организатором контртеррористической операции выступило ЦРУ, она прошла успешно, жертв среди мирного населения удалось избежать. Ожидается, что президент США Джозеф Байден в ближайшее время выступит с речью, в которой расскажет согражданам об итогах операции в Афганистане.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке беспилотников США на районы Кабула. Как уточнил бывший глава службы национальной безопасности Афганистана Рахматулла Набиль, на основании соглашения в Дохе США помогает талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в подавлении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистане заявили об атаке беспилотников США на районы Кабула