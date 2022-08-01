Минск, 1 августа, 2022, 23:35 — ИА Регнум. В Минском областном суде, где продолжается процесс по резонансному делу о заговоре ради захвата власти, зачитали обвинение лидеру партии БНФГригорию Костусеву. Политик не признал вину ни по одному пункту. Об этом сообщает издание «Sputnik Белоруссия».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

По словам прокурора, Костусев вступил в заговор с целью захвата власти в Белоруссии, организованный ещё двумя фигурантами дела — Юрием Зенковичем иДмитрием Щигельским.

Костусев на этапе следствия писал чистосердечное признание председателю КГБИвану Тертелю. В своëм признании лидер партии БНФ сообщал о том, что Зенкович предлагал ему участвовать в Zoom-конференциях заговорщиков. Протокол чистосердечного признания на имя главы КГБ в суде зачитал прокурор.

Как сообщалоИА REGNUM, всего по делу проходят пять человек, три из которых — юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер партии БНФ Григорий Костусев — обвиняются в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, а ещë два — Ольга Голубович иДенис Кравчук — в грубом нарушении общественного порядка.