Костусев не признал вину в заговоре с целью захвата власти в Белоруссии
Минск, 1 августа, 2022, 23:35 — ИА Регнум. В Минском областном суде, где продолжается процесс по резонансному делу о заговоре ради захвата власти, зачитали обвинение лидеру партии БНФГригорию Костусеву. Политик не признал вину ни по одному пункту. Об этом сообщает издание «Sputnik Белоруссия».
По словам прокурора, Костусев вступил в заговор с целью захвата власти в Белоруссии, организованный ещё двумя фигурантами дела — Юрием Зенковичем иДмитрием Щигельским.
Костусев на этапе следствия писал чистосердечное признание председателю КГБИвану Тертелю. В своëм признании лидер партии БНФ сообщал о том, что Зенкович предлагал ему участвовать в Zoom-конференциях заговорщиков. Протокол чистосердечного признания на имя главы КГБ в суде зачитал прокурор.
Как сообщалоИА REGNUM, всего по делу проходят пять человек, три из которых — юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер партии БНФ Григорий Костусев — обвиняются в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, а ещë два — Ольга Голубович иДенис Кравчук — в грубом нарушении общественного порядка.