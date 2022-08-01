Нью-Йорк, США, 1 августа, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС — это то, чего хотят в Вашингтоне, сообщил 1 августа журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

Американский дипломат заявил, что присутствие ВС РФ на Запорожской АЭС Вашингтон не устраивает. МАГАТЭ должно получить доступ к станции, чтобы не беспокоиться о состоянии ядерного объекта и ситуации с безопасностью.

Напомним, Запорожская АЭС освобождена в ходе спецоперации на Украине российским военными в конце февраля.