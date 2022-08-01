Бухарест, 1 августа, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Часть моста обрушилась на шоссе международного значения в Румынии. Об этом 1 августа сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Никола Пиросмани. Мост

По предварительным данным, инцидент произошел на участке автотрассы DN 15B в уезде Нямц на северо-востоке страны. Детали происшествия не разглашаются. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее DN 15B называлась образцовой магистралью. В Румынии автодорожное полотно считается лучшим в Восточной Европе.