Лондон, , 22:04 — REGNUM Британская музыкальная группа Muse планирует выпустить NFT-версию своей девятой студийной пластинки Will of the People. Об этом 1 августа сообщил портал NME.

Группа Muse NME

Ожидается, что NFT-версия альбома будет представлена в количестве 1 тыс. копий, каждая из которых получит альтернативную обложку. Цена подобной пластинки составит 20 фунтов стерлингов (1500 рублей).

Напомним, премьера альбома Will of the People на стриминговых платформах намечена на 26 августа 2022 года. Пластинка станет девятым полноформатным проектом в дискографии Muse.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый альбом «Бейонсе» поставил рекорд по прослушиваниям в Spotify