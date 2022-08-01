Приштина, Сербия, 1 августа, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти в ходе пресс-конференции 1 августа заявил, что в его администрации до сих пор не получили приглашения на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе.

Arianit Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти выразил готовность к диалогу с Сербией:

«Мы хотели встретиться 19 июля, однако он потребовал отложить встречу до конца августа. Возможно, он был занят в то время подготовкой того, что произошло вчера».

Политик также отметил, что сербское население Косово «бомбардируют ложными новостями о том, что в Косово что-то готовят», добавив:

«Они сталкиваются с агрессивной кампанией по дезинформации, и это словно рана для США и ЕС, и мы видим эту рану и поэтому продолжаем распространять информацию».