Москва, 1 августа, 2022, 21:27 — ИА Регнум. В конце июля министры энергетики стран — членов Евросоюза обсудили план экономии природного газа, представленный Еврокомиссией. Становится очевидным для всех, что этот план — попытка спасения экономики Германии, доля газа в энергетике которой составляет 25%, сообщается на сайте Российской экологической партии.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Газ

План «Экономьте газ ради безопасной зимы» вызвал жаркую дискуссию и даже протесты в европейских странах. Как потому, что он предписывает всем странам снизить потребление газа на одну и ту же величину в 15% без учета местной специфики. Так и потому, что по этому плану граждане, социальные службы и мелкие предприниматели объявляются «защищенными клиентами», а вся тяжесть борьбы переносится на крупные предприятия.

Особенные противоречия вызвала попытка Брюсселя получить дополнительные полномочия — вводить некие «обязывающие меры», если в добровольном порядке сократить потребление газа не удастся. Это решение провести не удалось. Действия Еврокомиссии по прямому руководству энергетикой членов ЕС ограничили возможностью объявлять состояние «тревоги по Евросоюзу» (Union alert).

Известно, что страны внесли и ряд других поправок и оговорок в план. Венгрия официально отказалась его одобрять, утверждая, что он нереализуем и вообще противоречит интересам Запада.

«Все понимают, что «Экономьте газ ради безопасной зимы» — это план спасения экономики Германии, которая потребляет много российского газа. Не факт, что при возникновении действительно серьезных проблем и другие страны не захотят вспомнить народную мудрость про «свою рубашку», — считает председатель российской экологической партии «Зелёные» Андрей Нагибин. — Особенно это касается стран Южной Европы, которые Берлин беспощадно критиковал все последние годы за «безответственную финансовую политику». Теперь в Европе чаще слышно про «безответственную энергетическую политику Германии».

План по экономии газа создавался в рекордно сжатые сроки. Совещание министров энергетики прошло всего лишь через шесть дней после обнародования плана Брюсселем. И теперь за несколько дней должна закончиться процедура подписания документа в каждой из стран. Понятно, что в такой спешке не все детали были учтены и план неизбежно будет изменяться по ходу дела.

«Немецкие «Зелёные» начали свой последний поход во власть с призывов отказаться от СП-2 по «геополитическим соображениям», то есть для того, чтобы Украина зарабатывала больше денег на транзите российского газа, — комментирует эксперт по климатической политике, член Центрального совета партии «Зелёные» Игорь Алабужин. — Сейчас представители этой партии возглавляют министерства экономики и иностранных дел Германии. И они вынуждены уговаривать своих европейских коллег поделиться с Германией природным газом, а также запускают угольные станции. Смешение климатической и геополитической повесток оказалось контрпродуктивным».

Теперь к 1 сентября страны — члены ЕС должны разработать национальные планы экономии энергии. Свои планы уже представили Италия и Испания, которые ограничились планами по снижению потребления газа на 7%, а не 15%.

Примечательно, что в качестве благодарности за проявляемую (пока на словах) солидарность ФРГ обещает еще раз рассмотреть вопрос о продлении работы трех своих атомных реакторов, которые она должна закрыть до конца этого года. И запретные слова «Северный поток — 2» на совещании министров энергетики снова прозвучали.