Еврокомиссия пытается спасти экономику Германии и дать заработать Украине
Москва, 1 августа, 2022, 21:27 — ИА Регнум. В конце июля министры энергетики стран — членов Евросоюза обсудили план экономии природного газа, представленный Еврокомиссией. Становится очевидным для всех, что этот план — попытка спасения экономики Германии, доля газа в энергетике которой составляет 25%, сообщается на сайте Российской экологической партии.
План «Экономьте газ ради безопасной зимы» вызвал жаркую дискуссию и даже протесты в европейских странах. Как потому, что он предписывает всем странам снизить потребление газа на одну и ту же величину в 15% без учета местной специфики. Так и потому, что по этому плану граждане, социальные службы и мелкие предприниматели объявляются «защищенными клиентами», а вся тяжесть борьбы переносится на крупные предприятия.
Особенные противоречия вызвала попытка Брюсселя получить дополнительные полномочия — вводить некие «обязывающие меры», если в добровольном порядке сократить потребление газа не удастся. Это решение провести не удалось. Действия Еврокомиссии по прямому руководству энергетикой членов ЕС ограничили возможностью объявлять состояние «тревоги по Евросоюзу» (Union alert).
Известно, что страны внесли и ряд других поправок и оговорок в план. Венгрия официально отказалась его одобрять, утверждая, что он нереализуем и вообще противоречит интересам Запада.
План по экономии газа создавался в рекордно сжатые сроки. Совещание министров энергетики прошло всего лишь через шесть дней после обнародования плана Брюсселем. И теперь за несколько дней должна закончиться процедура подписания документа в каждой из стран. Понятно, что в такой спешке не все детали были учтены и план неизбежно будет изменяться по ходу дела.
Теперь к 1 сентября страны — члены ЕС должны разработать национальные планы экономии энергии. Свои планы уже представили Италия и Испания, которые ограничились планами по снижению потребления газа на 7%, а не 15%.
Примечательно, что в качестве благодарности за проявляемую (пока на словах) солидарность ФРГ обещает еще раз рассмотреть вопрос о продлении работы трех своих атомных реакторов, которые она должна закрыть до конца этого года. И запретные слова «Северный поток — 2» на совещании министров энергетики снова прозвучали.