Приштина, , 21:42 — REGNUM Глава министерства внутренних дел Косово Джеляль Свечля 1 августа выступил с пресс-конференцию по случаю полного восстановления работы КПП в Яринье и Берняке и разбора баррикад.

Джеляль Свечля, глава МВД Косово Facebook.com/Xhelal-Sveçla

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Свечля в очередной раз обвинил в возведении баррикад вооруженные нелегальные группировки, финансируемые Белградом.

«Использование таких преступных группировок для дестабилизации страны сербской стороны угрожает не только нашей стране, это более серьезно, поскольку когда Сербия достигает своих целей посредством таких группировок, она получает полную и теперь публичную поддержку Москвы.

Помимо нападений на граждан, нанесения материального урона и покушений на полицейских, Косово вечером столкнулось с кибератаками, целью которых был подрыв функционирования государства».

Политик также отметил, что информационные вбросы привели к частичной дезориентации полицейских на фоне эскалации напряженности 31 июля. В частности, сообщения о ранении полицейского заставили переживать семьи всех полицейских на севере Косово.

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