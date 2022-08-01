Приштина, 1 августа 2022, 21:42 — REGNUM Глава министерства внутренних дел Косово Джеляль Свечля 1 августа выступил с пресс-конференцию по случаю полного восстановления работы КПП в Яринье и Берняке и разбора баррикад.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Свечля в очередной раз обвинил в возведении баррикад вооруженные нелегальные группировки, финансируемые Белградом.
Политик также отметил, что информационные вбросы привели к частичной дезориентации полицейских на фоне эскалации напряженности 31 июля. В частности, сообщения о ранении полицейского заставили переживать семьи всех полицейских на севере Косово.
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