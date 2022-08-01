Тель-Авив, Израиль, , 21:21 — REGNUM Не только обычные виды вооружений есть у Израиля, заявил 1 августа израильский премьер-министр Яир Лапид.

Яир Лапид המכללה האקדמית ספיר

Во время вступления Моше Эдри в должность главы Израильской комиссии по атомной энергии глава правительства страны сказал, что не только оборонные и наступательные возможности обеспечивают жизням израильтян защиту.

Он отметил, что «невидимый купол в небе над нами» заждется также «на том, что зарубежные СМИ склонны называть другими возможностями», которые «сберегают нам жизнь».

Читайте ранее в этом сюжете: Американцы не верят, что Израиль и США сдержат ядерное развитие Ирана