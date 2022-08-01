Милан, Италия, 1 августа, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Если граждане Италии на выборах в сентябре 2022 года поддержат правые партии, в стране будет наведен порядок с нелегальной миграцией, заявил 1 августа лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

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«Невозможно смотреть на эти бесконечные незаконные высадки с тысяч лодок», — заявил он.

Сальвини занимал пост главы МВД в 2018–2019 годах. В этот период поток нелегальной миграции в Италию снизился в восемь раз. Впоследствии, при новом министре, он вновь резко вырос.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.