Вашингтон, 1 августа, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила 11 человек в создании и продвижении мошеннической криптовалютной пирамиды, на которой злоумышленники заработали более $300 млн, сообщает 1 августа Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Отмечается, что жертвами мошенников стали розничные инвесторы по всему миру, в том числе в Соединённых Штатах.

По информации агентства, комиссия среди прочих обвиняет четырех основателей криптовалютной программы под названием Forsage. Согласно данным SEC, они проживали в России, Грузии и Индонезии.