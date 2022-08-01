София, 1 августа, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Действующее правительство Болгарии объявило о намерении выделить дополнительные средства на развитие науки в стране. Об этом 1 августа сообщает БНР.

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По предварительным данным, соответствующие средства поступят на счета средних школ, профессионально-технических училищ и техникумов уже завтра, 2 августа текущего года.

«Несмотря ни на какие политические эксцессы, мы должны вкладывать деньги в науку», — говорится в заявлении технического министерства образования и науки (МОН) Болгарии.

Напомним, за последние полтора года болгарское министерство образования не реализовало ни одного проекта по поддержке образовательных проектов в стране.