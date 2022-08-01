Вашингтон, 1 августа, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вопреки предупреждениям Китая планирует прибыть на Тайвань поздно вечером 2 августа, сообщает тайваньский информационный портал ETtoday.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

Ожидается, что Пелоси и еще примерно 20 американских политиков прибудут в аэропорт Суншань в Тайбэе, проведут ночь в отеле Grand Hyatt, а утром посетят Законодательный юань (парламент Тайваня).

Источники сообщают, что Пелоси намерена встретиться с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.

Покинуть Тайвань американская делегация намерена уже 3 августа.