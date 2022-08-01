Брюссель, 1 августа, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано 1 августа заявил, что в ЕС с беспокойством следят за ситуацией на севере Косово.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что любое одностороннее действие, которое препятствует свободе передвижения граждан в Косово, должно быть немедленно прекращено.

Стано отметил, что в ЕС призвали лидеров Сербии и Косово провести встречу в Брюсселе и обсудить все открытые вопросы.

Напомним, на севере Косово 31 июля произошла перестрелка, связанная с решением правительства Косово о введении режима взаимности в отношении граждан Сербии, въезжающих в Косово. Решение будет приостановлено до 1 сентября после разбора баррикад на КПП.