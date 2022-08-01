Веллингтон, 1 августа, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Правительство Новой Зеландии объявило о введении в действие нового пакета санкций против Вооружённых сил России и военно-промышленных компаний.

Bernard Spragg. NZ Новая Зеландия

Об этом 1 августа сообщает официальный сайт главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.

«Сегодня мы ввели санкции в отношении войск вооружённых сил, в том числе в отношении оборонных структур, которые отвечают за поставку оружия и военного оборудования», — указано в заявлении МИД Новой Зеландии.

Санкции запрещают гражданам и компаниям Новой Зеландии предоставлять какие-либо товары и услуги российским Вооружённым силам и оборонным предприятиям, указанным в санкционном списке.