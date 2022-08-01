Хохол, Воронежская область, 1 августа, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Проверку информации о возможном загрязнении реки Дон Хохольском районе Воронежской области проверяет природоохранная прокуратура, сообщил 1 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник облпрокурора Михаил Усов.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

«Воронежской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по публикациям средств массовой информации об обнаружении в р. Дон непатогенного холерного вибриона», — уточнил представитель надзорного ведомства.

В рамках проверки будет определен круг хозяйствующих субъектов, расположенных вблизи посёлка Орловка и села Гремячье Хохольского района, в чьём пользовании находится водный объект, также будут проверены и основания предоставления водного объекта в пользование. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в СМИ появились сообщения об обнаружении специалистами Роспотребнадзора непатогенного холерного вибриона в реке Дон в Хохольском районе. Причиной его появления могло стать загрязнение недостаточно очищенными сточными водами.