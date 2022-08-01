Москва, , 17:44 — REGNUM Известный музыкант Андрей Ковалёв раскрыл ошибку своих коллег из группы Little Big, недавно уехавших из России. Об этом сообщил интернет-телеканал «Царьград» 1 августа.

Лидер российской рэйв-группы Little Big Илья Прусикин Цитата из видео шоу «Вписка»

«Им, конечно, надо было вести себя поумнее. Уехали за границу, надеялись, что там у них будет много концертов, но выступлений за рубежом, разумеется, нет — кому они там нужны?», — заявил Ковалёв. Он также отметил, что группу Little Big за границей «никто не знает».

Ранее Дмитрий Ашуров раскрыл убытки Little Big после отмены российского концертного тура. По словам продюсера, коллектив потерял более 75 млн рублей.

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