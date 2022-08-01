Москва, 1 августа, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Известный музыкант Андрей Ковалёв раскрыл ошибку своих коллег из группы Little Big, недавно уехавших из России. Об этом сообщил интернет-телеканал «Царьград» 1 августа.

Цитата из видео шоу «Вписка» Лидер российской рэйв-группы Little Big Илья Прусикин

«Им, конечно, надо было вести себя поумнее. Уехали за границу, надеялись, что там у них будет много концертов, но выступлений за рубежом, разумеется, нет — кому они там нужны?», — заявил Ковалёв. Он также отметил, что группу Little Big за границей «никто не знает».

Ранее Дмитрий Ашуров раскрыл убытки Little Big после отмены российского концертного тура. По словам продюсера, коллектив потерял более 75 млн рублей.