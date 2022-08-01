Москва, 1 августа 2022, 17:08 — REGNUM Активная и регулярная коммуникация губернаторов с жителями выступает ключевым принципом эффективного управления регионами России. Как не раз подчеркивал президент страны Владимир Путин, прямое общение власти с гражданами позволяет выявлять актуальные социальные проблемы и корректировать политический курс в соответствии с потребностями людей.
В новой экономической реальности ценность прямой коммуникации между главами регионов и обществом особенно возросла. Близость власти к людям, которую демонстрируют прежде всего губернаторы новой волны, выступает гарантом социальной стабильности и оперативного решения возникающих проблем. Губернаторы новой волны активно встречаются с жителями в ходе рабочих поездок по территориям и отвечают на волнующие людей вопросы.
С жителями Советского района Кировской области встретился временно исполняющий обязанности губернатора Александр Соколов. Многочисленные вопросы в адрес врио были связаны с ожидаемой газификацией территории. Соколов сообщил, что заявка с просьбой начать газификацию района с 2023 года уже направлена в «Газпром». Помимо прочего, люди задавали вопросы о качестве дорожного покрытия. Александр Соколов анонсировал решение о перераспределении средств областного дорожного фонда с 2023 года. По его словам, сумма на дорожные работы для муниципалитетов будет удвоена.
Встречу с жителями Томского района провел временно исполняющего обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур. Во время встречи он заметил, что каждый день получает от жителей района сотни сообщений, благодаря чему знает о многих проблемах из первых рук. В качестве одной из главных проблем территории временно исполняющий обязанности назвал транспортную доступность и сообщил, что приступил к работе над ее решением.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин встретился с жителями Великого Новгорода. В ходе встречи он сообщил о последовательном развитии системы регионального здравоохранения. В частности, как отметил Никитин, проведены капитальные ремонты в поликлинике №4, детской поликлинике №2, детской стоматологии, строится переход между роддомом и областной детской больницей, а в медучреждения области закуплено современное высокотехнологичное оборудование. В качестве еще одной приоритетной задачи губернатор назвал развитие городских дорог и рассказал о планах работы в этом направлении.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев выявил актуальные проблемы жителей Рыбинского района во время визита в поселок Октябрьский.
Помимо прочего, врио сообщил, что идет активная работа по привлечению в районную систему здравоохранения узких специалистов. Он отметил, что вопрос решается предоставлением жилья, и добавил, что регион будет выделять сертификаты на самостоятельный выбор медиками недвижимости.
Прием жителей Тамбовской области провел врио главы Администрации региона Максим Егоров.
«Отмечу, что личное общение с гражданами, обратная связь помогают понять ситуацию и найти пути решения. Я очень рад, что тамбовчане обращаются не только с личными проблемами, но и с общественными: строительство, дороги, вопросы сферы ЖКХ. Эти темы всегда касаются большого количества людей. Вместе с командой работаем над тем, чтобы проблемных вопросов в регионе было как можно меньше», — сообщил временно исполняющий обязанности губернатора.
Один из вопросов, поступивших к Егорову, был связан с затянувшимся ремонтом крыши дома №16 по улице Рабочей в Тамбове. Врио дал поручение главе города завершить работы досрочно.
Жители Ухоловского района Рязанской области встретились с временно исполняющий обязанности губернатора Павлом Малковым.
Из ключевых тем для обсуждения выступила ситуация в сфере здравоохранения. Павел Малков рассказал жителям территории о системе, по которой он планирует выстраивать региональное здравоохранение, и о принятых управленческих решениях в этой области. Система предполагает четкое определение того, в каких районах области могут лечить то или иное заболевание, сколько времени требуется на перевозку пациентов из одного района в другой в случае необходимости.
Временно исполняющий обязанности главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев провел встречу с жителями Волжского района. Среди озвученных на встрече проблем района — аварийное состояние моста через реку Петьялка. Врио заявил, что мост будет отремонтирован. Кроме этого, жители сообщили о проблеме, связанной с состоянием районного дома культуры. Последний ремонт фасада здания и зрительного зала был сделан более восьми лет назад, в то время как капитальный ремонт объекта не проводился вообще. Юрий Зайцев анонсировал, что деньги на реконструкцию дома культуры будут запрошены у федерального Минкульта.
Активно общается с жителями Калининградской области губернатор Антон Алиханов. Помимо личных встреч для регулярной коммуникации с гражданами он использует чат «Директ Алиханова» в Telegram, отрабатывает каждое из поступивших в чат обращений. Во время визитов в районы области губернатор также посещает промышленные предприятия и общается с сотрудниками. В частности, например, он посетил площадку ГК Атлантис, где возводится новый панировочный цех. Предприятие производит более 300 видов пищевой продукции, среди которой различные морепродукты, рыбные палочки, спринг-роллы с творогом, изюмом, курагой, хлебобулочные изделия и др. Губернатор анонсировал запланированное подписание соглашений о развитии производств ГК Атлантис на территории Калининградской области.
Стремление глав российских регионов регулярно общаться с жителями оценил политический консультант Владимир Лубянко.
Таким образом, прямое общение с жителями регионов выступает для губернаторов неотъемлемым компонентом стратегии, нацеленной на эффективность управления территориями. От плотности и регулярности коммуникаций с гражданами напрямую зависят объем задач, на решение которых власти будут направлять усилия в первую очередь, и качество жизни в регионах.