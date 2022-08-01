Москва, , 17:08 — REGNUM Активная и регулярная коммуникация губернаторов с жителями выступает ключевым принципом эффективного управления регионами России. Как не раз подчеркивал президент страны Владимир Путин, прямое общение власти с гражданами позволяет выявлять актуальные социальные проблемы и корректировать политический курс в соответствии с потребностями людей.

В новой экономической реальности ценность прямой коммуникации между главами регионов и обществом особенно возросла. Близость власти к людям, которую демонстрируют прежде всего губернаторы новой волны, выступает гарантом социальной стабильности и оперативного решения возникающих проблем. Губернаторы новой волны активно встречаются с жителями в ходе рабочих поездок по территориям и отвечают на волнующие людей вопросы.

С жителями Советского района Кировской области встретился временно исполняющий обязанности губернатора Александр Соколов. Многочисленные вопросы в адрес врио были связаны с ожидаемой газификацией территории. Соколов сообщил, что заявка с просьбой начать газификацию района с 2023 года уже направлена в «Газпром». Помимо прочего, люди задавали вопросы о качестве дорожного покрытия. Александр Соколов анонсировал решение о перераспределении средств областного дорожного фонда с 2023 года. По его словам, сумма на дорожные работы для муниципалитетов будет удвоена.

«Кроме того, мы с главами районов договорились о том, что решать, какие объекты приводить в порядок в первую очередь, будут сами жители, то есть вы», — сообщил Александр Соколов.

Встречу с жителями Томского района провел временно исполняющего обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур. Во время встречи он заметил, что каждый день получает от жителей района сотни сообщений, благодаря чему знает о многих проблемах из первых рук. В качестве одной из главных проблем территории временно исполняющий обязанности назвал транспортную доступность и сообщил, что приступил к работе над ее решением.

«С началом ремонта коммунального моста через Томь жители Тимирязевского, Кисловки, Северного Парка начали стоять в утренних и вечерних пробках. Я обратился к ТГАСУ с просьбой рассмотреть все возможные механизмы сокращения пробок, к руководителям предприятий с предложением сдвинуть графики начала и окончания рабочего дня», — заявил Владимир Мазур.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин встретился с жителями Великого Новгорода. В ходе встречи он сообщил о последовательном развитии системы регионального здравоохранения. В частности, как отметил Никитин, проведены капитальные ремонты в поликлинике №4, детской поликлинике №2, детской стоматологии, строится переход между роддомом и областной детской больницей, а в медучреждения области закуплено современное высокотехнологичное оборудование. В качестве еще одной приоритетной задачи губернатор назвал развитие городских дорог и рассказал о планах работы в этом направлении.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев выявил актуальные проблемы жителей Рыбинского района во время визита в поселок Октябрьский.

«Подняли вопросы водоснабжения, состояния коммунальных сетей, ремонта дорог. Все они есть в комплексных планах развития городов и районов. Сейчас обсуждаем их с жителями, чтобы напротив каждой задачи появился срок и ответственный. Благодарю рыбинцев за откровенный и содержательный разговор», — написал Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Помимо прочего, врио сообщил, что идет активная работа по привлечению в районную систему здравоохранения узких специалистов. Он отметил, что вопрос решается предоставлением жилья, и добавил, что регион будет выделять сертификаты на самостоятельный выбор медиками недвижимости.

Прием жителей Тамбовской области провел врио главы Администрации региона Максим Егоров.

«Отмечу, что личное общение с гражданами, обратная связь помогают понять ситуацию и найти пути решения. Я очень рад, что тамбовчане обращаются не только с личными проблемами, но и с общественными: строительство, дороги, вопросы сферы ЖКХ. Эти темы всегда касаются большого количества людей. Вместе с командой работаем над тем, чтобы проблемных вопросов в регионе было как можно меньше», — сообщил временно исполняющий обязанности губернатора.

Один из вопросов, поступивших к Егорову, был связан с затянувшимся ремонтом крыши дома №16 по улице Рабочей в Тамбове. Врио дал поручение главе города завершить работы досрочно.

Жители Ухоловского района Рязанской области встретились с временно исполняющий обязанности губернатора Павлом Малковым.

«Чем мне нравятся такие встречи с людьми — на них иногда всплывают такие проблемы, о которых раньше и понятия не имел», — резюмировал он.

Из ключевых тем для обсуждения выступила ситуация в сфере здравоохранения. Павел Малков рассказал жителям территории о системе, по которой он планирует выстраивать региональное здравоохранение, и о принятых управленческих решениях в этой области. Система предполагает четкое определение того, в каких районах области могут лечить то или иное заболевание, сколько времени требуется на перевозку пациентов из одного района в другой в случае необходимости.

Временно исполняющий обязанности главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев провел встречу с жителями Волжского района. Среди озвученных на встрече проблем района — аварийное состояние моста через реку Петьялка. Врио заявил, что мост будет отремонтирован. Кроме этого, жители сообщили о проблеме, связанной с состоянием районного дома культуры. Последний ремонт фасада здания и зрительного зала был сделан более восьми лет назад, в то время как капитальный ремонт объекта не проводился вообще. Юрий Зайцев анонсировал, что деньги на реконструкцию дома культуры будут запрошены у федерального Минкульта.

«Мне очень понравился наш с вами диалог, такой простой и открытый. Спасибо вам за него огромное. О некоторых проблемных вопросах я даже не знал до поездки в район. Некоторые проблемы мы уже решили, что-то пока отложили. В некоторых вопросах мне нужно разобраться, собрать информацию, чтобы не обманывать вас и не обещать что-то понапрасну. Я обещаю, что приложу все силы к решению вопросов, которые сейчас прозвучали. Власть не может власть работать отдельно от народа, это так не работает», — подвел итог встрече с людьми Юрий Зайцев.

Активно общается с жителями Калининградской области губернатор Антон Алиханов. Помимо личных встреч для регулярной коммуникации с гражданами он использует чат «Директ Алиханова» в Telegram, отрабатывает каждое из поступивших в чат обращений. Во время визитов в районы области губернатор также посещает промышленные предприятия и общается с сотрудниками. В частности, например, он посетил площадку ГК Атлантис, где возводится новый панировочный цех. Предприятие производит более 300 видов пищевой продукции, среди которой различные морепродукты, рыбные палочки, спринг-роллы с творогом, изюмом, курагой, хлебобулочные изделия и др. Губернатор анонсировал запланированное подписание соглашений о развитии производств ГК Атлантис на территории Калининградской области.

Стремление глав российских регионов регулярно общаться с жителями оценил политический консультант Владимир Лубянко.

«Для губернаторов новой волны визиты — это не предвыборный проект, а постоянный образ действия. Так они получают обратную связь из первых уст и снижают градус негатива, если он накопился. Люди выговариваются первому лицу о проблемах и развеивают мифы, что глава региона недоступен. Все это останется и после выборов. Это удобный механизм управления, который для чиновников и должностных лиц в России скоро станет абсолютно повсеместным. Губернаторы новой волны — просто первые ласточки. Конечно, это отразится и на их электоральных показателях в сентябре, но дело именно в перестройке системы к большей открытости и прозрачности», — убежден эксперт.

Таким образом, прямое общение с жителями регионов выступает для губернаторов неотъемлемым компонентом стратегии, нацеленной на эффективность управления территориями. От плотности и регулярности коммуникаций с гражданами напрямую зависят объем задач, на решение которых власти будут направлять усилия в первую очередь, и качество жизни в регионах.