Брянск, 1 августа, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки выписаны с выздоровлением три ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 августа в региональном оперативном штабе. Всего завершили лечение 158 783 жителя.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в Брянской области выполнено 2 014 913 исследований на коронавирус, подтверждено 163 469 случаев заболевания. В летальной статистике без изменений — от осложнений скончались 4 043 человека.

За сутки в ковид-госпитали новых пациентов не поступало.