Приштина, Сербия, 1 августа, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Глава министерства внутренних дел Косово Джеляль Свечля 1 августа сообщил, что за период с 31 июля по 1 августа 2022 года 1501 гражданин Сербии получил временные удостоверения после пересечения границы Косово.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Усы, лапы и хвост!

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, выдача временных свидетельств не ведется на КПП Яринье и Берняк, где до сих пор не разобраны баррикады.

Большая часть временных свидетельств была выдана на КПП в Белой земле и Мердаре.

Напомним, в правительстве Косово приняли постановление о перерегистрации автомобилей с сербскими номерами и выдаче временных удостоверений личности для граждан Сербии, въезжающих в Косово что привело к обострению ситуации в Митровице 31 июля. В результате перестрелки были ранее не менее 11 человек.